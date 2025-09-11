В «Динамо» ответили, будут ли новички в последний день летнего трансферного окна

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, будут ли у клуба подписания в последний день летнего трансферного окна.

«Вероятность (подписания контракта с новым игроком) очень маленькая, но, пока окно не закрылось, она существует. Мы подписали значительное количество игроков, у нас сменился тренер. Теперь слово за тренерским штабом — надо работать, надо сыгрываться, побеждать и выполнять спортивные задачи», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Бело-голубые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с восемью очками.