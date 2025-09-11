Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о лимите на легионеров

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Много раз отвечал на вопрос о лимите. Решение вопроса лимита находится не в компетенции клубов, решение это исполняем. Заявление руководителя министерства мы слышим. Хорошо, что озвучивается не резкий, а плавный переход. Если вы посмотрите на нашу трансферную кампанию, увидите: этот сигнал мы слышим», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Бело-голубые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с восемью очками.

