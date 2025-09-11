Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: чем ЦСКА сможет заманить Баринова?

Андрей Червиченко: чем ЦСКА сможет заманить Баринова?
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы продолжают переговоры.

«Что касается трансфера Баринова в ЦСКА, всё может быть. Но он уже не так хорош, как был прежде. Баринов больше системообразующий футболист, чем атакующий. Чем армейцы смогут заманить Баринова? По большому счёту он живёт в Москве, играет в благополучном клубе и у него всё хорошо.

Стоит переходить в другой московский клуб с такими же достатками и амбициями, только если дадут более выгодные условия. Если у Баринова кончается контракт в конце сезона, вряд ли ЦСКА будет платить за него какие-то деньги. Армейцы подождут конца сезона, чтобы взять бесплатно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

