Андрей Червиченко: чем ЦСКА сможет заманить Баринова?

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы продолжают переговоры.

«Что касается трансфера Баринова в ЦСКА, всё может быть. Но он уже не так хорош, как был прежде. Баринов больше системообразующий футболист, чем атакующий. Чем армейцы смогут заманить Баринова? По большому счёту он живёт в Москве, играет в благополучном клубе и у него всё хорошо.

Стоит переходить в другой московский клуб с такими же достатками и амбициями, только если дадут более выгодные условия. Если у Баринова кончается контракт в конце сезона, вряд ли ЦСКА будет платить за него какие-то деньги. Армейцы подождут конца сезона, чтобы взять бесплатно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

