Стало известно, почему «Шахтёр» готов судиться с УАФ по делу Мудрика

«Шахтёр» готов направить в суд иск к Украинской ассоциации футбола из-за допингового дела полузащитника «Челси» Михаила Мудрика, так как рискует остаться без € 30 млн в виде бонусов от лондонского клуба. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, «Шахтёр» не получил эти деньги, так как Мудрик был дисквалифицирован и не мог принимать участия в матчах. Украинский клуб полагает, что допинг Михаил получил, находясь в расположении сборной Украины.

Мудрик выступает за «Челси» с января 2023 года. Суммарно полузащитник провёл 73 матча за «синих» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

