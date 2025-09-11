Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Министр спорта РФ: Семак раскритиковал лимит? А кто это? Я его не знаю

Министр спорта РФ: Семак раскритиковал лимит? А кто это? Я его не знаю
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв ответил на вопрос о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал возможное ужесточение лимита на легионеров. Дегтярёв заявил, что не знает, кто такой Семак. По словам министра, в России очень много тренеров, поэтому ему не нужно знать каждого из них.

— Как вы относитесь к словам Семака, который раскритиковал лимит?
— А кто это?

— Главный тренер «Зенита».
— Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма, — приводит слова Дегтярёва «РБ Спорт».

Ранее Дегтярёв в ультимативной форме заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в российском футболе.

