Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта намекнул на увольнение Карпина из сборной за критику лимита на легионеров

Министр спорта намекнул на увольнение Карпина из сборной за критику лимита на легионеров
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв намекнул на возможное увольнение Валерия Карпина из сборной России за критику лимита на легионеров. Ранее специалист заявлял, что уже более 15 лет выступает против искусственных ограничений в российском футболе.

— Тренер сборной России тоже скептически относится к лимиту.
— Тренера сборной знаю — Карпин. Я его в своё время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз.

— Каким образом?
— Будет комиссия, обсуждать будем.

— Он может покинуть свой пост?
— Я не знаю, — приводит слова Михаила Дегтярёва «РБ Спорт».

Ранее Дегтярёв в ультимативной форме заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в российском футболе.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Министр спорта РФ: Семак раскритиковал лимит? А кто это? Я его не знаю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android