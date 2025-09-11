Министр спорта намекнул на увольнение Карпина из сборной за критику лимита на легионеров

Министр спорта России Михаил Дегтярёв намекнул на возможное увольнение Валерия Карпина из сборной России за критику лимита на легионеров. Ранее специалист заявлял, что уже более 15 лет выступает против искусственных ограничений в российском футболе.

— Тренер сборной России тоже скептически относится к лимиту.

— Тренера сборной знаю — Карпин. Я его в своё время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз.

— Каким образом?

— Будет комиссия, обсуждать будем.

— Он может покинуть свой пост?

— Я не знаю, — приводит слова Михаила Дегтярёва «РБ Спорт».

Ранее Дегтярёв в ультимативной форме заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в российском футболе.