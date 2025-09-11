Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Андрей Червиченко: «Локо» удачно проводит трансферную политику

Андрей Червиченко: «Локо» удачно проводит трансферную политику
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил летнюю трансферную кампанию московского «Локомотива». Он считает, что железнодорожники правильно поступили, подписав контракт с Данилом Пруцевым.

«Локомотив» удачно проводит трансферную политику летом и не зря находится в группе лидеров. На мой взгляд, железнодорожники здорово сделали, что подписали Пруцева. У команды хороший состав, который клуб омолаживает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам семи стартовых туров Мир РПЛ «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

