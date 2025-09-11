«Торпедо» сообщило о расторжении контракта с полузащитником Костиным

23-летний полузащитник Андрей Костин покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и полузащитник Андрей Костин договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Андрей выступал за чёрно-белых с февраля 2024 года. В его активе один забитый мяч в 28 проведённых матчах. Спасибо и удачи в карьере!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав шесть очков за девять матчей. На первой строчке располагается воронежский «Факел» (22). В ближайшем туре «Торпедо» сыграет с ульяновской «Волгой» 12 сентября.

