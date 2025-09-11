Агент Баринова сообщил, что игрок не покинет «Локомотив» до зимы

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщил, что хавбек не покинет московский клуб в это трансферное окно. Ранее сообщалось, что Баринов может перейти в ЦСКА.

«Дима Баринов как минимум до зимы игрок «Локомотива», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Баринову 29 лет, за первую команду железнодорожников Дмитрий играет с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

