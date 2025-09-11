Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча после удаления в игре с ЦСКА

Аудио-версия:
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отказал «Краснодару» в отмене красной карточки, предъявленной нападающему Джону Кордобе в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС – отказать ООО «Футбольный клуб «Краснодар» г. Краснодар в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к футболисту ФК «Краснодар» г. Краснодар Джону Кордобе.

В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (пять предупреждений и одно удаление в матче в составе одной команды) – оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста ФК «Краснодар» г. Краснодар Джона Кордобу на два матча РПЛ, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч – условным исполнением спортивной санкции. Установить для футболиста ФК «Краснодар» г. Краснодар Джона Кордобы испытательный срок три месяца с момента принятия данного решения», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

В ближайшем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Акроном» 13 сентября.

