КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча после удаления в игре с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отказал «Краснодару» в отмене красной карточки, предъявленной нападающему Джону Кордобе в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС – отказать ООО «Футбольный клуб «Краснодар» г. Краснодар в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к футболисту ФК «Краснодар» г. Краснодар Джону Кордобе.

В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (пять предупреждений и одно удаление в матче в составе одной команды) – оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста ФК «Краснодар» г. Краснодар Джона Кордобу на два матча РПЛ, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч – условным исполнением спортивной санкции. Установить для футболиста ФК «Краснодар» г. Краснодар Джона Кордобы испытательный срок три месяца с момента принятия данного решения», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

В ближайшем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Акроном» 13 сентября.