Андрей Червиченко: у «Спартака» шальная и непонятная трансферная кампания летом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых. Клуб подписал нападающего Антона Заболотного, полузащитника Жедсона Фернадеша, а также защитников Илью Самошникова, Кристофера Ву и Александера Джику.

«У «Спартака» шальная и непонятная трансферная кампания летом. Вроде попали с Жедсоном, но есть и бред собачий — переход Заболотного. Вообще не понимаю, зачем клуб подписал Самошникова, от которого даже «Локомотив» избавился. Для меня это очень странный трансфер — тот же Хлусевич не хуже его.

Что касается новых центральных защитников «Спартака», надо посмотреть несколько матчей. Мы же понимаем, что это могут быть такие же хорошие трансферы, как с Бабичем, а может получиться как с Дуарте. «Спартак» не следит вдолгую и хватает, что нужно именно сейчас», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.