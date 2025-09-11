Виталий Кафанов ответил, является ли российская школа вратарей одной из сильнейших в мире

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, является ли российская школа вратарей одной из сильнейших в мире. В сентябрьскую международную паузу команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча. Сначала россияне сыграли вничью с Иорданией (0:0) дома, а следом на выезде разгромили сборную Катара (4:1) на выезде.

— Российская вратарская школа по-прежнему одна из сильнейших в мире?

— Посмотрите, сколько голкиперов сыграло за сборную за всё это время. Да, соперники были разного уровня. Но вратари держат свою планку независимо от того, кто играет против них, — приводит слова Кафанова «Спорт-экспресс».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!