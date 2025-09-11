Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
ЦСКА предложил за форварда «Сент-Этьена» € 37 млн — источник

Московский ЦСКА был заинтересован в форварде «Сент-Этьена» Лукасе Стассине. Армейцы предложили за нападающего € 37 млн. Из них € 25 млн — фактическая плата за трансфер, а остальные € 12 млн — бонусы. Об этом сообщает известный журналист Саша Тавольери в своих соцсетях.

По сведениям источника, «Сент-Этьен» отклонил оффер ЦСКА по двум причинам. Во-первых, французский клуб не устроила сумма предложения. Во-вторых, руководство «Сент-Этьена» не захотело вести дела с клубом из России.

Ранее об интересе ЦСКА к Стассину сообщал «Чемпионат». Лукасу 20 лет, за «Сент-Этьен» он выступает с августа 2024-го. В прошлом сезоне нападающий провёл 28 матчей в Лиге 1, забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 18 млн.

