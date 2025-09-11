Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Сочи» ведёт переговоры с вратарём Иваном Ломаевым

Комментарии

Российский голкипер Иван Ломаев находится в Сочи и ждёт решения по заключению контракта с клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны ведут переговоры. Препятствием для трансфера является количество вратарей в команде.

Напомним, летом появлялась информация, что игрок согласовал условия контракта с «АЕЛ Ларисса». Однако до трансфера дело так и не дошло. Позже сообщалось, что он может вернуться в «Крылья Советов». 26-летний вратарь покинул стан самарского клуба в июне. В минувшем сезоне футболист принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл «на ноль».

