Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Андрей Червиченко назвал Маричаля проблемой для «Динамо»

Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых с московским «Динамо» в 8-м туре чемпионата России. Встреча состоится 13 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби «Динамо» — «Спартак» будет интересным. Карпин против «Спартака» — неплохая вывеска. Красно-белых можно записывать в фавориты, но и «Динамо» играет неплохо, однако у команды есть две проблемы: им не везёт в завершающей стадии и это Маричаль. Он может «привезти» два-три мяча. Если динамовцы справятся с этими проблемами, они хорошо сыграют со «Спартаком», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

