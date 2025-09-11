Андрей Червиченко назвал Маричаля проблемой для «Динамо»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых с московским «Динамо» в 8-м туре чемпионата России. Встреча состоится 13 сентября.

«Дерби «Динамо» — «Спартак» будет интересным. Карпин против «Спартака» — неплохая вывеска. Красно-белых можно записывать в фавориты, но и «Динамо» играет неплохо, однако у команды есть две проблемы: им не везёт в завершающей стадии и это Маричаль. Он может «привезти» два-три мяча. Если динамовцы справятся с этими проблемами, они хорошо сыграют со «Спартаком», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

