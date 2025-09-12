Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Байер — Айнтрахт: во сколько начало матча 3-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Байер» — «Айнтрахт»: во сколько начало игры 3-го тура Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Сегодня, 12 сентября, состоится матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Дениз Айтекин. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Байер» — «Айнтрахт» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Германия — Бундеслига . 3-й тур
12 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
После двух туров немецкой Бундеслиги «фармацевты» набрали одно очко и занимают 12-е место. «Айнтрахт» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.

В минувшем туре леверкузенская команда сыграла вничью с «Вердером» со счётом 3:3, а «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» (3:1).

