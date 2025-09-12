Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Байер» — «Айнтрахт»: во сколько начало игры 3-го тура Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 сентября, состоится матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Дениз Айтекин. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После двух туров немецкой Бундеслиги «фармацевты» набрали одно очко и занимают 12-е место. «Айнтрахт» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.

В минувшем туре леверкузенская команда сыграла вничью с «Вердером» со счётом 3:3, а «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» (3:1).

