Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Деменко: Кордоба не сделал ничего такого, за что его следовало наказывать на два матча

Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о дисквалификации нападающего чёрно-зелёных Джона Кордобы. Напомним, колумбиец получил прямую красную карточку в матче 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Что касается дисквалификации Кордобы на два матча, во время игры с ЦСКА у него были эмоции. Джон не сделал ничего такого, за что его следовало жёстко наказывать, тем более на два матча. Для меня это нормальный эпизод в плане эмоций. Почему два матча, а не один? Это перебор. Там не было умышленного удара — он поднял ногу и ударил по мячу, но это не тянуло на красную карточку», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

