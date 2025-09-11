Деменко: Кордоба не сделал ничего такого, за что его следовало наказывать на два матча
Поделиться
Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о дисквалификации нападающего чёрно-зелёных Джона Кордобы. Напомним, колумбиец получил прямую красную карточку в матче 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Что касается дисквалификации Кордобы на два матча, во время игры с ЦСКА у него были эмоции. Джон не сделал ничего такого, за что его следовало жёстко наказывать, тем более на два матча. Для меня это нормальный эпизод в плане эмоций. Почему два матча, а не один? Это перебор. Там не было умышленного удара — он поднял ногу и ударил по мячу, но это не тянуло на красную карточку», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
20 лет в игре: триумф российского спорта здесьВспомнить всё!
Комментарии
- 11 сентября 2025
-
17:01
-
16:55
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:44
-
16:41
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
16:18
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:39
-
15:34
-
15:30
-
15:27
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
15:06
-
14:57
-
14:54
-
14:51
-
14:50
-
14:46