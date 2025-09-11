Деменко: Кордоба не сделал ничего такого, за что его следовало наказывать на два матча

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о дисквалификации нападающего чёрно-зелёных Джона Кордобы. Напомним, колумбиец получил прямую красную карточку в матче 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Что касается дисквалификации Кордобы на два матча, во время игры с ЦСКА у него были эмоции. Джон не сделал ничего такого, за что его следовало жёстко наказывать, тем более на два матча. Для меня это нормальный эпизод в плане эмоций. Почему два матча, а не один? Это перебор. Там не было умышленного удара — он поднял ногу и ударил по мячу, но это не тянуло на красную карточку», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

