Дмитрий Воробьёв: «Локомотив» — топ-клуб, мы хотим завоевать золото

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв заявил, что железнодорожники хотят стать победителями Мир Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

— Мы играем, чтобы побеждать. «Локомотив» — топ-клуб. Хотим завоевать золото. Какие ещё задачи могут быть?

— При этом многие считают фаворитами сезона «Краснодар» и ЦСКА.

— Кто-то так считает, но у нас своё мнение. Посмотрим, как сейчас «Краснодар» будет без Кордобы играть. С ним и без него — это две разные команды, — приводит слова Воробьёва «Российская газета».

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Локомотив» — четвёртый (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!