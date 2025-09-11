Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Воробьёв: «Локомотив» — топ-клуб, мы хотим завоевать золото

Дмитрий Воробьёв: «Локомотив» — топ-клуб, мы хотим завоевать золото
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв заявил, что железнодорожники хотят стать победителями Мир Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

— Мы играем, чтобы побеждать. «Локомотив» — топ-клуб. Хотим завоевать золото. Какие ещё задачи могут быть?

— При этом многие считают фаворитами сезона «Краснодар» и ЦСКА.
— Кто-то так считает, но у нас своё мнение. Посмотрим, как сейчас «Краснодар» будет без Кордобы играть. С ним и без него — это две разные команды, — приводит слова Воробьёва «Российская газета».

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Локомотив» — четвёртый (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Баринова сообщил, что игрок не покинет «Локомотив» до зимы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android