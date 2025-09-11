«Амкал» — «Салют»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 11 сентября, состоится матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся медиафутбольный «Амкал» и «Салют Белгород». Команды будут играть на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Амкал»: Швагирев, Левшук, Скроботов, Имаев, Папикян, Медведев, Маврин, Рябокобыленко, Маричев, Оленченко, Пичугин.

«Салют»: Абрамов, Крикуненко, Шилов, Пономарев, Цорн, Бояркин, Набатов, Винников, Гагуа, Прокуроров, Канищев.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. Позднее ЦСКА выиграл Суперкубок России во встрече с «Краснодаром» (1:0).