Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Хайденхайм — Боруссия Дортмунд: во сколько начало матча 3-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Хайденхайм» — «Боруссия» Д: во сколько начало игры Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Германия — Бундеслига . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
После двух туров немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» не набрал ни одного очка и занимает 17-е место. «Шмели» заработали четыре очка и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Хайденхайм» уступил «РБ Лейпциг» со счётом 0:2, а «Боруссия» Дортмунд победила «Унион» (3:0).

