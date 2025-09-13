Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Хайденхайм» — «Боруссия» Д: во сколько начало игры Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После двух туров немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» не набрал ни одного очка и занимает 17-е место. «Шмели» заработали четыре очка и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Хайденхайм» уступил «РБ Лейпциг» со счётом 0:2, а «Боруссия» Дортмунд победила «Унион» (3:0).

Материалы по теме Официально «Боруссия» Дортмунд объявила о переходе нападающего из клуба АПЛ

Самые большие стадионы мира: