«Динамо» Махачкала объявило о переходе ангольского нападающего

Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях сообщило о подписании контракта с нападающим Миро.

«22-летний форвард перешёл в наш клуб из «Тонделы», выступающей в элитном дивизионе чемпионата Португалии. Полное имя новобранца «Динамо» – Вальдемиро Пинту Домингос.

Он начинал карьеру на родине, затем перебрался в Португалию – в клуб Примейры «Жил Висенте», где выступал за молодёжную команду.

Прошлый сезон Миро провёл за «Тонделу» во второй по значимости португальской лиге. Он сыграл за клуб 31 матч, выиграл с ним первенство и с 10 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром лиги. В текущем сезоне в составе «Тонделы» у форварда четыре матча в Примейре. Он также привлекался в сборную Анголы, за которую провёл пять матчей и забил один мяч.

Миро подписал с махачкалинским «Динамо» контракт до лета 2029 года», — написано в сообщении клуба.

