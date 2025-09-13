«Бавария» — «Гамбург»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и «Гамбург». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После двух туров немецкой Бундеслиги «красные» набрали шесть очков и занимают первое место. «Гамбург» заработал одно очко и располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре мюнхенская команда выиграла у «Аугсбурга» со счётом 3:2, а «Гамбург» уступил «Санкт-Паули» (0:2).

