В Краснодаре открыли аэропорт, который не работал с февраля 2022 года

Министерство транспорта Российской Федерации объявило об открытии аэропорта в Краснодаре, который был закрыт с февраля 2022 года. Футбольный клуб «Краснодар» и баскетбольный «Локомотив-Кубань» теперь смогут отправляться на выезды из международного аэропорта Пашковский.

«Вопросы обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации. Возможность выполнения полётов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения.

Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы. В аэропорту укомплектован штат сотрудников. Все они обладают необходимыми навыками благодаря регулярным тренировкам, обучениям и стажировкам в работающем аэропорту Сочи. Кадровый потенциал воздушной гавани был сохранён в том числе благодаря поддержке Правительства России. В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Проведён ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, улучшена навигация в них, обновлена парковочная зона.

Открытие аэропорта Краснодара не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Чёрного морей», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минтранса.

