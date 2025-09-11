Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Воробьёв: до конца сезона Батракову точно нужно оставаться в «Локомотиве»

Аудио-версия:
Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове. По мнению Воробьёва, 20-летнему хавбеку не следует спешить с переходом в европейский клуб.

— Батракову рано уезжать в Европу?
— До конца сезона ему точно надо остаться здесь. Большие европейские клубы смотрят на тебя несколько лет, изучают всё. Им важна стабильность. Если они видят, что ты пару-тройку лет держишь уровень, то тогда за тобой придут с большими деньгами. А если ты полгода что-то там показал, а потом сдулся, тебе скажут: «Друг, ты ещё не готов». Лёша стабилен. Даже когда у него чуть не идёт игра, он что-то создаёт. Батраков всё делает правильно, — приводит слова Воробьёва «Российская газета».

В семи стартовых матчах Мир РПЛ сезона-2025/2026 Батраков забил семь голов и сделал две результативные передачи. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Локомотив» — четвёртый (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН». В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Ахматом» на выезде.

