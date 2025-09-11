Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

70-летний Медведев выйдет в стартовом составе «Амкала» на матч Кубка России

Комментарии

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев должен выйти в стартовом составе медиафутбольного клуба «Амкал» на матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом». Об этом объявила пресс-служба медиакоманды.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
1-й тайм
0 : 0
Салют Белгород
Белгород

Если 70-летний Медведев действительно сыграет за «Амкал», то он станет самым возрастным игроком в истории Кубка страны.

Напомним, на предыдущей стадии Пути регионов Кубка России «Амкал» одолел «Калугу». Встреча завершилась со счётом 1:0. За медиаклуб сыграл известный экс-баскетболист Павел Подкользин. Благодаря росту 226 см он стал самым высоким игроком в истории Кубка России по футболу.

Полные стартовые составы:
«Амкал» — «Салют»: стартовые составы команд на матч Кубка России
