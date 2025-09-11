Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Урал» арендовал полузащитника Карапузова у «Пари НН»

Полузащитник Владислав Карапузов перешёл из «Пари Нижний Новгород» в екатеринбургский «Урал» на правах аренды. Об этом сообщил телеграм-канал «Урала».

«Соглашение рассчитано до конца этого сезона. В «Урале» полузащитник будет играть под 11-м номером.

Владислав родился 6 января 2000 года в Норильске. Почти сразу после рождения его семья переехала в Москву. В столице он попал в Академию ФК «Локомотив» в пятилетнем возрасте. В структуре этого клуба он дорос до Второй лиги, а в августе 2019 года перешёл в московское «Динамо», где и дебютировал в РПЛ. Из «Динамо» Владислав три сезона подряд уходил в аренду. Сначала в «Тамбов», потом в «Ахмат», затем в «Пари НН», с которым в мае 2024 года подписал полноценный контракт. В нынешнем сезоне за нижегородский клуб Владислав успел сыграть три матча.

Приветствуем Влада в клубе и желаем ему успешного сезона!» — написано в сообщении клуба.

