Футбол Новости

Деменко: главная победа «Краснодара» летом — сохранение Сперцяна и Кордобы

Деменко: главная победа «Краснодара» летом — сохранение Сперцяна и Кордобы
Российский экс-футболист Максим Деменко высказался о летней трансферной кампании «Краснодара».

«У «Краснодара» в летнее трансферное окно были приобретения, а также было много новостей о возможном уходе Кордобы и Сперцяна, но они остались. Кроме того, в команде есть молодые ребята, которые подают надежду. Возможно, «быки» планировали усилить ещё какие-то позиции, но из-за разных нюансов этого не произошло. «Краснодар» сейчас достойно выступает, и я не вижу никаких проблем с трансферами. Главная победа клуба летом — сохранение Сперцяна и Кордобы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

