«Зачем это ЦСКА?» Бубнов — о возможном переходе Баринова из «Локомотива»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в столичный ЦСКА.

«Если у ЦСКА вот взять всех хавов, да, начиная с Кисляка, который опорного играет, — они все, скажем так, эффективнее и продуктивнее в атаке и при этом хорошо в обороне играют. Баринов при всём к нему уважении это настоящий лидер, нет вопросов, капитан, вожак, но он всё-таки опорный полузащитник, который больше разрушает, у него такой статистики, такой эффективности в атаке нет.

И зачем это ЦСКА? Создавать там дополнительную конкуренцию? А потом, если Баринов придёт, он же здесь [в «Локомотиве»] капитан команды, основной игрок стартового состава и в сборной, он может не попадать в состав», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».