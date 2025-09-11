Анатолий Мещеряков: Баринов не заслужил такого отношения к себе со стороны «Локомотива»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о ситуации с полузащитником железнодорожников Дмитрием Бариновым. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в ЦСКА.

«Для меня Баринов и «Локомотив» — это история номер один. Дима — человек, который вырос в «Локомотиве». Он один из немногих, кто впитывал победные традиции клуба. Я с ним много общался, и по своему внутреннему настрою это очень ответственный человек, с душой относящийся к «Локомотиву» и готовый умереть за клуб на поле. У меня есть фото, когда на следующий день после операции на колене он уже начал работу по восстановлению и хотел вернуться на поле как можно быстрее. Баринов вырос в «Локо», он — капитан.

На мой взгляд, подвешивать на ниточке такого футболиста — нецелесообразно. Когда возможен уход по таким причинам, когда с игроком даже не разговаривают на тему его будущего, у меня возникают большие вопросы. «Локомотив» всё время отличался семейной атмосферой, но это на неё не похоже. С игроками надо разговаривать. Если ты принимаешь решение вовремя, скорее всего, оно будет более оптимальным, чем когда ты решаешь что-то в более стеснительных обстоятельствах. За полгода до конца контракта у игрока появляется право вести переговоры с другим клубом. Наверное, руководители «Локомотива» это понимают. Но вся эта ситуация для меня очень странная.

К каждому футболисту должно быть уважительное отношение. Прежде всего нужно разговаривать, игроки — это в первую очередь люди. И многое зависит от их настроения. Те, кто принимает решения, должны это понимать. Отношусь к Диме с громадным уважением. Понимаю ли его готовность к уходу в ЦСКА? Знаете, «как ты ко мне, так и я к тебе». Вот такая ситуация. У Баринова семья и маленький ребёнок — нужен контракт. Он не заслужил такого отношения к себе со стороны «Локомотива», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!