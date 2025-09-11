Скидки
Главная Футбол Новости

Шнякин: Талалаев готов быть худшим врагом игроков «Балтики», чтобы стать лучшим тренером

Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о тренерской работе и методах Андрея Талалаева в калининградской «Балтике». Сейчас клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

«Самый успешный тренерский проект первых туров РПЛ очевиден – это «Балтика» Талалаева. Он готов стать худшим врагом своих игроков, измотать их физически и психологически, чтобы стать лучшим тренером в их карьере. И банда, сколоченная в основном из победителей Первой лиги, творит сенсацию. А если бы калининградцы умели входить в пустые ворота с мячом, то лидировали бы с отрывом уже сейчас», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.

