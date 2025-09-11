Андрей Шевченко может быть причастен к допинговому делу Михаила Мудрика

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко может быть косвенно причастен к допинговому делу полузащитника «Челси» Михаила Мудрика, сообщает журналист Игорь Бурбас. По данным источника, именно Шевченко дал добро на инъекции хавбеку «синих» стволовых клеток в расположении сборной Украины.

С декабря 2024 года Мудрик отстранён от матчей «Челси» из-за положительной допинг-пробы: в организме игрока нашли мельдоний — препарат, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Михаил выступает за «Челси» с января 2023-го. Суммарно полузащитник провёл 73 матча за «синих» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

