Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Рязанцев о российских футболистах в топ-лигах Европы: зачем ехать туда, где платят меньше?

Рязанцев о российских футболистах в топ-лигах Европы: зачем ехать туда, где платят меньше?
Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского «Торпедо» Александр Рязанцев объяснил, почему в европейских чемпионатах стало меньше российских футболистов. Напомним, во Франции за «Монако» выступает хавбек Александр Головин, в Испании за «Реал Сосьедад» играет Арсен Захарян, а в Греции ПАОК представляют полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Фёдор Чалов.

«Раньше действительно уезжали многие. И здорово там себя проявляли. Сейчас это связано с несколькими причинами. Первое — мы не выступаем в еврокубках, а без них футболисту гораздо труднее проявить себя, сделать так, чтобы его заметили.

А второе — это финансовая составляющая, деньги. Зачем ехать туда, где платят меньше?» — приводит слова Рязанцева Legalbet.

