70-летний Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев вышел в стартовом составе медиафутбольного клуба «Амкал» на матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом». Таким образом, 70-летний игрок стал самым возрастным футболистом в истории России.

Ранее рекорд российского футбола принадлежал бизнесмену Владимиру Тумаеву, который в апреле 2005 года сыграл за ижевский «Газовик-Газпром» в Кубке страны в возрасте 58 лет и 136 дней.

Отметим, что самым возрастным игроком в мировом футболе является египтянин Эззельдин Бахадер, сыгравший в третьем по силе дивизионе Египта в октябре 2020 года. На тот момент Бахадеру было 74 года и 348 дней.

