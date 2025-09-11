Джанашия: если перед «Локомотивом» стоит задача первое место, зимой необходимы новички

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о старте сезона-2025/2026 для железнодорожников, а также поделился мнением о необходимости усиления состава.

«Локомотив» сейчас играет хорошо, но самое главное, чтобы команде хватило сил на весь первый круг. Уже в зимнюю паузу клуб ещё усилится. Я считаю, что «Локомотиву» нужно стремиться играть так же, как и в начале сезона. У команды стабильный состав, который играет хорошо. Если перед клубом стоит задача первое место, зимой необходимы новички. Если борьба за тройку, нужно чуть-чуть усилить состав. Но если задача — попасть в топ-5, никого не надо подписывать», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 15 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. В 8-м туре РПЛ железнодорожники встретятся на выезде с «Ахматом». Игра пройдёт в субботу, 13 сентября.