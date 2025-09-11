Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Николас Отаменди рассказал, когда завершит карьеру в сборной Аргентины

Защитник Николас Отаменди рассказал, когда завершит карьеру в сборной Аргентины
Комментарии

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди сообщил, что завершит выступления за национальную команду после чемпионата мира — 2026. После игры с Венесуэлой (3:0) в рамках отбора на мировое первенство футболист больше не сыграет за национальную команду в Аргентине.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39'     2:0 Мартинес – 76'     3:0 Месси – 80'    

«Это был мой последний матч за сборную [в Аргентине], вот и всё. Каждый раз, когда я надевал футболку национальной команды, старался выложиться максимально. Я многое отдал ради того, чтобы играть в высшем дивизионе, а потом и за сборную. Семья научила меня тому, что всё имеет свою цену и необходимо быть воином, отдавая все силы. А если что-то не получается, то следует вернуться к этому на следующий день, такова жизнь», — сказал Отаменди в интервью для Telefe.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Игрок «Реала» взял 10-й номер Месси в сборной Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android