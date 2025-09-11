Защитник Николас Отаменди рассказал, когда завершит карьеру в сборной Аргентины

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди сообщил, что завершит выступления за национальную команду после чемпионата мира — 2026. После игры с Венесуэлой (3:0) в рамках отбора на мировое первенство футболист больше не сыграет за национальную команду в Аргентине.

«Это был мой последний матч за сборную [в Аргентине], вот и всё. Каждый раз, когда я надевал футболку национальной команды, старался выложиться максимально. Я многое отдал ради того, чтобы играть в высшем дивизионе, а потом и за сборную. Семья научила меня тому, что всё имеет свою цену и необходимо быть воином, отдавая все силы. А если что-то не получается, то следует вернуться к этому на следующий день, такова жизнь», — сказал Отаменди в интервью для Telefe.

