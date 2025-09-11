Один из лидеров «Манчестер Сити» может покинуть клуб зимой — Record

Португальский предприниматель Жоау Лопеш, баллотирующийся на пост президента «Бенфики», обозначил 31-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в качестве главной трансферной цели лиссабонского клуба. Об этом сообщает Record.

По информации источника, Лопеш уже ведёт продвинутые переговоры с Силвой. Подчёркивается, что для португальского футболиста подготовлен контракт, который он может подписать в январе.

Силва выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 410 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 73 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

