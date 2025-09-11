Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я в дебюте никогда не проигрывал». 70-летний Медведев — футболистам «Амкала» перед матчем КР

Самый возрастной футболист России Медведев обратился к игрокам «Амкала» перед матчем КР
Комментарии

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев обратился к игрокам «Амкала» в преддверии матча 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом». После того как 70-летний игрок вышел на поле в указанной встрече, он стал самым возрастным футболистом в истории России.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
2-й тайм
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31'     1:1 Папикян – 44'     2:1 Сабуа – 75'    

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Кубка России.

«Парни, сегодня у меня дебют. Для вашего сведения — я дебютные игры никогда не проигрывал. Поэтому прошу продлить традицию, это важно», — сказал Медведев в видео в телеграм-канале Кубка России.

Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск).

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Фото
70-летний Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android