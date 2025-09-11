Самый возрастной футболист России Медведев обратился к игрокам «Амкала» перед матчем КР

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев обратился к игрокам «Амкала» в преддверии матча 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом». После того как 70-летний игрок вышел на поле в указанной встрече, он стал самым возрастным футболистом в истории России.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Кубка России.

«Парни, сегодня у меня дебют. Для вашего сведения — я дебютные игры никогда не проигрывал. Поэтому прошу продлить традицию, это важно», — сказал Медведев в видео в телеграм-канале Кубка России.

Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск).

