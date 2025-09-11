Амир Батырев расторг контракт с «Сочи» и перешёл в «Енисей»

Клуб Лиги PARI «Енисей» объявил о переходе 23-летнего полузащитника Амира Батырева. Уроженец Торонто подписал с командой из Красноярска контракт на один сезон с опцией продления ещё на год. Ранее о расторжении контракта с футболистом объявил «Сочи».

«С возвращением, Амир! Побед вместе с «Енисеем», — говорится в сообщении пресс-службы красноярской команды в телеграм-канале.

Батырев выступал за «Енисей» с августа 2024 года по июнь 2025-го на правах аренды. В сезоне-2024/2025 Батырев принял участие в 18 матчах Первой лиги и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне футболист на поле не появлялся.