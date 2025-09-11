70-летний Медведев был заменён на 23-й минуте матча Кубка России «Амкал» — «Салют»

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев был заменён на 23-й минуте в матче 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между медиафутбольным клубом «Амкал» и белгородским «Салютом». 70-летний Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России, приняв участие в указанной встрече.
Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»
Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). На момент выхода новости счёт в игре 0:0.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. Позднее ЦСКА выиграл Суперкубок России во встрече с «Краснодаром» (1:0).
