Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

70-летний Медведев был заменён на 23-й минуте матча Кубка России «Амкал» — «Салют»

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев был заменён на 23-й минуте в матче 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между медиафутбольным клубом «Амкал» и белгородским «Салютом». 70-летний Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России, приняв участие в указанной встрече.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. Позднее ЦСКА выиграл Суперкубок России во встрече с «Краснодаром» (1:0).

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!

Материалы по теме Видео Самый возрастной футболист России Медведев обратился к игрокам «Амкала» перед матчем КР

Самые титулованные футбольные клубы России: