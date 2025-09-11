Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» объявила о назначении экс-игрока команды Алькантары в тренерский штаб

«Барселона» объявила о назначении экс-игрока команды Алькантары в тренерский штаб
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» Тьяго Алькантара вошёл в тренерский штаб сине-гранатовых. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Главным образом специалист будет заниматься с командой тактической работой, а также подготовкой к тренировочным занятиям.

Напомним, завершивший профессиональную карьеру летом 2024 года Тьяго Алькантара уже входил в тренерский штаб «Барселоны» на временной основе, а покинул пост технического ассистента в августе прошлого года.

Тьяго Алькантара является воспитанником «Барселоны». За основную команду он выступал с 2011 по 2013 год, после чего перебрался в мюнхенскую «Баварию». Футбольную карьеру экс-игрок сборной Испании завершил в английском «Ливерпуле».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
«Барселона» примет «Валенсию» на стадионе вместимостью 6 тыс. зрителей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android