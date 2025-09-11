Джанашия: не верю, что «Локомотив» не отпустил Баринова в ЦСКА

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к капитану железнодорожников Дмитрию Баринову. Контракт полузащитника с его нынешним клубом истекает летом 2026 года.

«Думаю, Баринова хотят видеть у себя многие клубы. Но самое главное, чтобы он остался в «Локомотиве». Что касается его контракта, клуб всегда успеет подписать новое соглашение, пока игрок там. Если ЦСКА предлагал контракт Баринову, почему он не перешёл? Возможно, такие разговоры действительно идут, но всех нюансов мы точно не знаем. Я не верю, что «Локомотив» не отпустил его в стан армейцев.

Если футболист хочет, он в любое время может встать и уйти — игрок может спокойно разорвать контракт. У Баринова не было бы большой проблемы перейти из «Локомотива» в ЦСКА. Видимо, Дмитрия всё устраивает и он комфортно себя чувствует в стане железнодорожников. Если Баринов покинет «Локомотив», это будет очень большой потерей. Надеюсь, он этого не сделает. Это будет большим ударом для команды», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.