Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Статистика 70-летнего Медведева в матче «Амкала» с «Салютом» Кубка России
Комментарии

70-летний Александр Медведев, ставший самым возрастным футболистом в истории России, был заменён на 23-й минуте матча 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом». За это время Медведев, вышедший на поле в качестве нападающего, развёл мяч с центра поля, совершил два фола и не сделал передач и ударов.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
2-й тайм
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31'     1:1 Папикян – 44'     2:1 Сабуа – 75'    

Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

Отметим, что самым возрастным игроком в мировом футболе является египтянин Эззельдин Бахадер, сыгравший в третьем по силе дивизионе Египта в октябре 2020 года. На тот момент Бахадеру было 74 года и 348 дней.

Фото
70-летний Медведев был заменён на 23-й минуте матча Кубка России «Амкал» — «Салют»
Фото
70-летний Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России

Комментарии
