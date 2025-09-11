«Амкал» — «Салют»: Папикян восстановил равновесие на 44-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются медиафутбольный «Амкал» и «Салют Белгород». Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). На момент выхода новости счёт в игре 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте полузащитник «Амкала» Давид Папикян восстановил равновесие.

Ранее, на 31-й минуте, полузащитник «Салюта» Николай Бояркин открыл счёт в игре.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. Позднее ЦСКА выиграл Суперкубок России во встрече с «Краснодаром» (1:0).

