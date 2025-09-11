Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Лукин высказался об уходе Роши из команды

Защитник ЦСКА Лукин высказался об уходе Роши из команды
Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от выступления в одной команде с Виллианом Рошей, который в августе перешёл в «Аль‑Джазиру» из чемпионата ОАЭ.

— Уход Роши облегчил тебе борьбу за место в основе?
— Виллиан был очень хорошим защитником. Я играл и с ним в паре, и с Дивеевым. Я получал игровое время, в прошлом сезоне около 20 матчей сыграл. Ушёл Роша, пришёл новый защитник [Жоао Виктор]. В большом клубе всегда будет конкуренция, не будет такого, что ты один, что ты всегда спокоен. Нужно всегда развиваться. Могу только поблагодарить Виллиана, я видел, что он делал, какие‑то моменты брал у него и использовал в игре. Мне нравилось, как он играет головой на своих и чужих стандартах. Подходил к нему, спрашивал совета. Сейчас буду следить за новым защитником. Сам он тоже у меня уже что‑то спрашивал, — сказал Лукин в эфире «Матч ТВ».

Новости. Футбол
Все новости RSS

