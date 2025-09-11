Защитник ЦСКА Лукин высказался об уходе Роши из команды

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от выступления в одной команде с Виллианом Рошей, который в августе перешёл в «Аль‑Джазиру» из чемпионата ОАЭ.

— Уход Роши облегчил тебе борьбу за место в основе?

— Виллиан был очень хорошим защитником. Я играл и с ним в паре, и с Дивеевым. Я получал игровое время, в прошлом сезоне около 20 матчей сыграл. Ушёл Роша, пришёл новый защитник [Жоао Виктор]. В большом клубе всегда будет конкуренция, не будет такого, что ты один, что ты всегда спокоен. Нужно всегда развиваться. Могу только поблагодарить Виллиана, я видел, что он делал, какие‑то моменты брал у него и использовал в игре. Мне нравилось, как он играет головой на своих и чужих стандартах. Подходил к нему, спрашивал совета. Сейчас буду следить за новым защитником. Сам он тоже у меня уже что‑то спрашивал, — сказал Лукин в эфире «Матч ТВ».

