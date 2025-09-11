Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Амкал» — «Салют»: Сабуа вывел медиаклуб вперёд на 75-й минуте
В эти минуты идёт матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются медиафутбольный «Амкал» и «Салют Белгород». Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31'     1:1 Папикян – 44'     2:1 Сабуа – 75'    
Удаления: нет / Крикуненко – 85'

На 75-й минуте нападающий Леон Сабуа вывел «Амкал» вперёд.

Ранее, на 31-й минуте, полузащитник «Салюта» Николай Бояркин открыл счёт в игре. На 44-й минуте полузащитник «Амкала» Давид Папикян восстановил равновесие.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. Позднее ЦСКА выиграл Суперкубок России во встрече с «Краснодаром» (1:0).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
