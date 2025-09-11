«Он же не торговал на улице овощами». Кавазашвили — про слова Дегтярёва о Семаке и Карпине

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал позицию министра спорта РФ Михаила Дегтярёва по ужесточению лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее чиновник заявил, что число иностранцев в РПЛ будет снижаться с сезона-2026/2027.

— Считаете ли вы, что министр спорта должен прислушиваться к мнению ведущих тренеров, таких как Семак и Карпин, по вопросам развития спорта?

— Он не обязан с кем-то советоваться по таким вопросам. Он назначен министром, он же не торговал на улице овощами. Он прошёл какую-то жизненную большую школу дипломатическую. Может быть, даже комсомольскую школу. В таком возрасте, когда человек приходит к власти, у него в голове больше плюсов, чем минусов. И фактор, что его рекомендовали на две должности единовременно, говорит об очень большом доверии в отношении Дегтярёва. Если мы будем сейчас искать какие-то недостатки в его высказываниях, я думаю, будет столкновение различных слоёв нашего общества. Дегтярёв имеет полное право на свои высказывания. Я выступал в прессе и говорил, что это очень здорово, что министр спорта начал говорить в отношении лимита на легионеров. Я как профессиональный тренер и футболист считаю, что высказанная инициатива даже недостаточна, потому что у нас сплошь и рядом завалены футбольные клубы легионерами, — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак, в ответ на вопрос о позиции главного тренера «Зенита» против ужесточения лимита на легионеров. С аналогичной точкой зрения также выступал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Дегтярёв ответил, что может не согласовать продление контракта со специалистом.