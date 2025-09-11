Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил об аренде Алекса Сарфо у кипрского «Ариса»

«Пари НН» объявил об аренде Алекса Сарфо у кипрского «Ариса»
Аудио-версия:
Комментарии

«Пари НН» в телеграм-канале объявил о переходе опорного полузащитника Алекса Сарфо из кипрского «Ариса» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2025/2026.

«Добро пожаловать, Алекс. Удачи и как можно больше побед вместе с нашей командой!» — написано в сообщении нижегородской команды.

20-летний футболист является игроком «Ариса» с лета 2023 года. За этот период Сарфо принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В сезоне-2023/2024 Сарфо играл за «АЕЗ Закакиу» на правах аренды. В минувшем сезоне ганский футболист в составе «Ариса» стал серебряным призёром чемпионата страны. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

В «Арисе» Сарфо работал с нынешним главным тренером «Пари НН» Алексеем Шпилевским. Под его руководством футболист провёл 33 игры.

Комментарии
