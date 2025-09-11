Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Александр Медведев прокомментировал выступление за «Амкал» в Кубке России

Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о своём дебюте за медиафутбольный «Амкал» в Фонбет Кубке России. 70-летний полузащитник вышел на поле в стартовом составе матча третьего раунда Пути регионов с «Салютом» и отыграл 23 минуты. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
2-й тайм
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31'     1:1 Папикян – 44'     2:1 Сабуа – 75'    

— Эти 20 минут чувствовал себя отлично. Поле только хуже, чем вчера тренировочное, но всё равно одинаковое для всех.

— Когда «Амкал» забил, вы радовались, будто это сделал «Зенит».
— А как же? Это разные соревнования — чемпионат России и Кубок. «Амкал» мог меня заявить без трансфера, поскольку я был свободным агентом, поэтому никаких регламентов не нарушено.

— В будущем планируете выступать за «Амкал»?
— Давайте дождёмся исхода сегодняшней игры и будем планировать дальнейшее.

— Где волнительнее — перед матчами «Зенита» или сегодня?
— Не волнительно, а волнующе. А такой каждый матч, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России. Ранее рекорд российского футбола принадлежал бизнесмену Владимиру Тумаеву, который в апреле 2005 года сыграл за ижевский «Газовик-Газпром» в Кубке страны в возрасте 58 лет и 136 дней.

