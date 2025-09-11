Солдатенков попрощался с «Крыльями Советов» перед уходом из клуба

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков обратился к болельщикам и персоналу самарцев перед уходом из клуба. Ранее сообщалось, что в подписании 28-летнего защитника заинтересован «Сочи».

«Пришло время попрощаться с этим прекрасным городом и клубом. Хочется сказать только слова благодарности всем людям, которые были вместе с командой на протяжении моих пяти лет в Самаре. Большое спасибо команде, персоналу и, конечно же, самарским болельщикам! Эти пять лет пролетели в один миг. Я не прощаюсь, я говорю пока. P. S. — хейтеры, вас я тоже люблю!» — написал Солдатенков в своём аккаунте в социальной сети.

Александр Солдатенков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. Всего в его активе 162 матча за самарскую команду во всех турнирах, в которых защитник отметился пятью голами и шестью результативными передачами.