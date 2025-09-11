Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солдатенков попрощался с «Крыльями Советов» перед уходом из клуба

Солдатенков попрощался с «Крыльями Советов» перед уходом из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков обратился к болельщикам и персоналу самарцев перед уходом из клуба. Ранее сообщалось, что в подписании 28-летнего защитника заинтересован «Сочи».

«Пришло время попрощаться с этим прекрасным городом и клубом. Хочется сказать только слова благодарности всем людям, которые были вместе с командой на протяжении моих пяти лет в Самаре. Большое спасибо команде, персоналу и, конечно же, самарским болельщикам! Эти пять лет пролетели в один миг. Я не прощаюсь, я говорю пока. P. S. — хейтеры, вас я тоже люблю!» — написал Солдатенков в своём аккаунте в социальной сети.

Александр Солдатенков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. Всего в его активе 162 матча за самарскую команду во всех турнирах, в которых защитник отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Самый крутой трансферный дедлайн в истории РПЛ. «Зенит» закрыл суперсделки за пару часов
Самый крутой трансферный дедлайн в истории РПЛ. «Зенит» закрыл суперсделки за пару часов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android