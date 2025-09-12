Скидки
В России закрылось летнее трансферное окно

В пятницу, 12 сентября, в 00:00 мск в Российской Премьер-Лиге официально закрылось летнее трансферное окно. В последние часы перед трансферным дедлайном клубы высшего дивизиона чемпионата России успели осуществить ряд сделок.

Среди прочих состав «Зенита» пополнил полузащитник Жерсон, перешедший из «Фламенго». В московское «Динамо» пришёл хавбек Антон Миранчук из «Сьона», а в «Спартак» — нападающий Антон Заболотный, ранее выступавший за «Химки». ЦСКА усилился защитником Жоао Виктором, перешедшим из «Васко да Гама», а бывший нападающий «Ростова» Николай Комличенко пополнил состав «Локомотива».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ с 16 очками, в топ-3 с 15 очками также входят ЦСКА и «Балтика». В нижней части турнирной таблицы находятся «Акрон» (6), «Ростов» (5), «Пари НН» (3) и «Сочи» (1).

